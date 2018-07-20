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Жители Латвии смогут сообщать Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о случаях нарушения предвыборной агитации, используя специальное мобильное приложение "Ziņo KNAB!" ("Сообщает KNAB!"). Об этом сообщила представитель бюро Инта Нолле, пишет Skaties.lv.

Приложение можно будет бесплатно скачать на операционные системы iOS и Android. Сообщения о нарушениях будут анонимными, полученная информация не будет иметь статус заявления, KNAB не будет хранить никакие данные об отправителе, пояснили в бюро.

Ресурс разработан с целью обратить внимание общества на подозрительные случаи предвыборной агитации, кроме того, в приложении будет размещена информация о том, как распознать запрещенную агитацию. В KNAB пообещали регулярно предоставлять статистику о том, как много сообщений получено и прочие данные.

В качестве примера скрытой агитации Нолле привела концерты, которые финансируются политическими партиями. Также особое внимание бюро уделяет оплаченной рекламе в социальных сетях.

В KNAB призвали жителей страны сообщать информацию о любых случаях, которые вызывают подозрения. После 13-х выборов в Сейм приложение будет обновлено, чтобы через него можно было сообщать и о других преступлениях, входящих в компетенцию KNAB.

Напомним, выборы в 13-й Сейм пройдут в Латвии 6-го октября.

Фото: flickr.com/Taihwa Terry Ho