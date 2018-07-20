Иесалниекс: возьмем пример с Израиля, Латвия - латышское государство! (65)

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Политика | 20 июля 2018 года, 14:01

Латвии стоит последовать примеру Израиля и официально закрепить за собой статус латышского государства. Об этом в своем Twitter заявил парламентский секретарь Министерства юстиции, член Нацобъединения Янис Иесалниекс.

"Израиль не боится называть себя "еврейским государством". Нам тоже надо последовать этому примеру. Латвия - латышское государство. P.S. Это определение не означает, что здесь не могут жить представители других национальностей. Это означает, что латыши - государственная нация с правом определять свою идентичность", - написал Иесалниекс.

Напомним, Кнессет Израиля 19 июля принял закон, официально закрепляющий статус Израиля как еврейского государства.

В соответствии с законом Израиль является родиной еврейского народа, евреи — единственный народ, который имеет право на национальное самоопределение на территории страны. Иврит наделяется статусом единственного государственного языка (прежде арабский язык также считался официальным языком).

Особо в законе оговорено, что столицей Израиля является единый Иерусалим.

Комментарии 65
Latviešu patriots1 час назад
Я знаю, что я дебил, но ничего с собой поделать не могу. Тут срать- мой смысл жизни,т.к. у меня никого нет кроме блох и вшей.
5
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Вывод1 час назад
Идиотский идиотизм идиота!
2
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Хе хе 1 час назад
За маленьким нюансом,дебил нацыССкий,в Израиле все живущие это евреи,а в Лаптия уже скоро больше половины населения будут "русскоязычные"
1
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