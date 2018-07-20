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Латвии стоит последовать примеру Израиля и официально закрепить за собой статус латышского государства. Об этом в своем Twitter заявил парламентский секретарь Министерства юстиции, член Нацобъединения Янис Иесалниекс.

"Израиль не боится называть себя "еврейским государством". Нам тоже надо последовать этому примеру. Латвия - латышское государство. P.S. Это определение не означает, что здесь не могут жить представители других национальностей. Это означает, что латыши - государственная нация с правом определять свою идентичность", - написал Иесалниекс.

Izraēla nebaidās sevi nosaukt par "ebreju valsti".

Arī mums laiks sekot šim piemēram. Latvija ir latviešu valsts.



P.S. Šāds definējums nenozīmē, ka te nevar dzīvo citu tautību cilvēki. Tas nozīmē to, ka latvieši ir Latvijas valstsnācija ar tiesībām noteikt tās identitāti. https://t.co/hNupGbnJj1 — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 20 июля 2018 г.

Напомним, Кнессет Израиля 19 июля принял закон, официально закрепляющий статус Израиля как еврейского государства.

В соответствии с законом Израиль является родиной еврейского народа, евреи — единственный народ, который имеет право на национальное самоопределение на территории страны. Иврит наделяется статусом единственного государственного языка (прежде арабский язык также считался официальным языком).

Особо в законе оговорено, что столицей Израиля является единый Иерусалим.