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Главный приоритет балтийских и североевропейских стран - безопасность и оборона, подчеркнула председатель Сейма Инара Мурниеце на ежегодном совещании спикеров стран Балтии и Северной Европы (NB8).

"Чтобы удерживать Россию от агрессии, мы должны продолжать укреплять обороноспособность своего государства и тесно сотрудничать в рамках НАТО и ЕС и в регионе Северной Европы", - сказала она.

Мурниеце отметила, что ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря остается напряженной.

Мурниеце призвала участников совещания продолжать поддерживать реформы в странах Восточного партнерства ЕС, отметив, что эти страны сталкиваются с серьезными политическими и экономическими проблемами.

В формат NB8 объединены Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва. В рамках NB8 проводятся регулярные встречи премьеров, парламентариев, министров и других должностных лиц.

Фото: flickr.com/Saeima