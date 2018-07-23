Президент и премьер Латвии ушли в отпуск на неделю (18)

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Политика | 23 июля 2018 года, 10:00

Президент Латвии Раймонд Вейонис с 23 июля до 27 июля будет находиться в отпуске, свидетельствует повестка дня президента.

Еще одну неделю отпуска Вейонис использует в августе, сообщает официальное издание Latvijas vēstnesis. Его обязанности в это время будет выполнять спикер Сейма Инара Мурниеце.

Также на этой неделе в отпуске находится премьер-министр Марис Кучинскис. Его обязанности будут выполнять министр земледелия Янис Дуклавс и министр экономики Арвил Ашераденс, сообщили в бюро премьера.

Однако Ашераденс будет выполнять обязанности премьера только в среду.

Под руководством Дуклавса во вторник состоятся заседания коалиционных партий, комитета правительства и Кабинета министров.

В отпуске с сегодняшнего дня по 10 августа будет находиться и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 18
Вот так2 часа назад
Не работал,не работал и вдруг устал...
Отпуск обязательно летом,как всем белым людям положен,а там и гос.пенсия не за горами. Проблем в стране как бы нет.Отпели, отплясали,ценные указания от хозяина выполняются. А все остальное...., да гори оно все синим пламенем.
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да уж2 часа назад
пожар полыхает,а мы отдохнуть.
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Edžus2 часа назад
Latvijā nav prezidenta , un vispār saimniekā
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