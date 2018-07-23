Президент и премьер Латвии ушли в отпуск на неделю (18)
Президент Латвии Раймонд Вейонис с 23 июля до 27 июля будет находиться в отпуске, свидетельствует повестка дня президента.
Еще одну неделю отпуска Вейонис использует в августе, сообщает официальное издание Latvijas vēstnesis. Его обязанности в это время будет выполнять спикер Сейма Инара Мурниеце.
Также на этой неделе в отпуске находится премьер-министр Марис Кучинскис. Его обязанности будут выполнять министр земледелия Янис Дуклавс и министр экономики Арвил Ашераденс, сообщили в бюро премьера.
Однако Ашераденс будет выполнять обязанности премьера только в среду.
Под руководством Дуклавса во вторник состоятся заседания коалиционных партий, комитета правительства и Кабинета министров.
В отпуске с сегодняшнего дня по 10 августа будет находиться и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Фото: flickr.com/Saeima
Отпуск обязательно летом,как всем белым людям положен,а там и гос.пенсия не за горами. Проблем в стране как бы нет.Отпели, отплясали,ценные указания от хозяина выполняются. А все остальное...., да гори оно все синим пламенем.