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Президент Латвии Раймонд Вейонис с 23 июля до 27 июля будет находиться в отпуске, свидетельствует повестка дня президента.

Еще одну неделю отпуска Вейонис использует в августе, сообщает официальное издание Latvijas vēstnesis. Его обязанности в это время будет выполнять спикер Сейма Инара Мурниеце.

Также на этой неделе в отпуске находится премьер-министр Марис Кучинскис. Его обязанности будут выполнять министр земледелия Янис Дуклавс и министр экономики Арвил Ашераденс, сообщили в бюро премьера.

Однако Ашераденс будет выполнять обязанности премьера только в среду.

Под руководством Дуклавса во вторник состоятся заседания коалиционных партий, комитета правительства и Кабинета министров.

В отпуске с сегодняшнего дня по 10 августа будет находиться и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Фото: flickr.com/Saeima