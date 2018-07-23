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Если какая-нибудь политическая сила создаст с партией "Согласие" коалицию, люди выйдут на улицы, сказал в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze политолог Ивар Иябс.

"Если бы Союз "зеленых" икрестьян (СЗК) хотел бы составить коалицию с "Согласием", то давно бы это уже сделал. Например, до оккупации Крыма, когда "Согласие" еще не было так, как сейчас стигматизировано. Сегодня это сделать намного сложнее. Если кто-нибудь создаст с этой партией коалицию, люди выйдут на улицы. Не знаю, закончится ли это все булыжниками, но избиратели на это не купятся. Мне трудно представить политика СЗК, который бы такое допустил. Последний великий испытатель был Затлерс. И где он сейчас? Ну, и еще партия No sirds Latvijai"", - считает Иябс.

Иябс уверен, что 5% барьер преодолеют три политические силы — СЗК, Нацобъединение и «Согласие».

«Коалицию составят две политические СЗК и националы, так как «Солгасие» не в коем случае не попадет в коалицию. Кучинскису будет легче работать, однако у него возникнут проблемы с персоналиями наминистерские посты. Однако, думаю, что ни один из результатов выборов не будет опасен для государства, так как «Согласие» не будет в правящей коалиции», - указал Иябс.

Политолог также описал сценарий, согласно которому в коалицию могут не попасть националы.

"Национальное объединение Visu Latvijai!"-TB/LNNK считает, что "Согласие" не пришло к власти именно из-за них. Тем не менее, в соцсетях появилось фото, на котором запечатлены Артус Кайминьш и Вячеслав Домбровский. Надо сказать, что они работают вместе. Нет сомнений, что с такой моделью нацблок может и не попасть в Сейм 13-го созыва. В связи с этим модель, по которой они работают, кажется оптимальной и ни у кого не возникнет желания что-то радикально менять. До октября мы еще увидим потрясения, связанные с другими партиями и люди задумаются: "Ну и за кого я тут могу голосовать? Возможности ограничены и националы одна из таких возможностией", - считает политолог.

Как сообщалось, СЗК не подпишет меморандум "Нового Единства" об отказе от сотрудничества "с прокремлевскими партиями", потому что видит в этом популизм. В то же время лидеры нынешней коалиции уже ранее заявляли, что с "Согласием" сотрудничать не намерены.