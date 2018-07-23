Политика |

Известный латвийский баскетболист Каспарс Камбала решил заняться политикой. Об этом спортсмен сообщил в своем Facebook.

На опубликованной в соцсети фотографии Камбала стоит в майке с надписью "Государству надо начать с себя".

"Еду домой помогать своей стране, видя, как Латвия становится репрессивным государством, сажает в тюрьму людей из-за их политических взглядов и вызывает молодежь на допросы из-за песен на Youtube, совсем как в чекистские времена СССР. Призываю всех прийти на помощь и защититься вместе! Я присоединяюсь к партии KPV LV и иду в политику!", - написал 39-летний баскетболист.

Напомним, ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало объяснений от музыканта Роберта Мемменса в связи с опубликованным на Youtube видеоклипом, в котором исполнитель также снялся в майке "Государству надо начать с себя".

Также ранее KNAB запустило мобильное приложение "Ziņo KNAB!" ("Сообщай KNAB!"), через которое жители Латвии могут сообщать о случаях нарушения предвыборной агитации.

Каспарс Камбала в данный момент выступает за турецкий клуб Nikosijas YDÜ SK. Выборы в 13-й Сейм пройдут в Латвии 6-го октября.