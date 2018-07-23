"Не буду стоять в стороне": баскетболист Камбала сообщил, что идет в политику (9)
Известный латвийский баскетболист Каспарс Камбала решил заняться политикой. Об этом спортсмен сообщил в своем Facebook.
На опубликованной в соцсети фотографии Камбала стоит в майке с надписью "Государству надо начать с себя".
"Еду домой помогать своей стране, видя, как Латвия становится репрессивным государством, сажает в тюрьму людей из-за их политических взглядов и вызывает молодежь на допросы из-за песен на Youtube, совсем как в чекистские времена СССР. Призываю всех прийти на помощь и защититься вместе! Я присоединяюсь к партии KPV LV и иду в политику!", - написал 39-летний баскетболист.
Напомним, ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало объяснений от музыканта Роберта Мемменса в связи с опубликованным на Youtube видеоклипом, в котором исполнитель также снялся в майке "Государству надо начать с себя".
Также ранее KNAB запустило мобильное приложение "Ziņo KNAB!" ("Сообщай KNAB!"), через которое жители Латвии могут сообщать о случаях нарушения предвыборной агитации.
Каспарс Камбала в данный момент выступает за турецкий клуб Nikosijas YDÜ SK. Выборы в 13-й Сейм пройдут в Латвии 6-го октября.
сидит себе министром обороны и в ус не дует.Правда,кроме как тяжести поднимать ,ничего больше не достиг в жизни,поэтому на предложение разбогатеть откликнулся быстро и родиной торгует не меньше остальных.
Камбала хоть богатый человек.И если де1ствительно что то хочет сделать хорошее для страны-только приветствую.
Но что то мне подсказывает,что этот путь будет для него очень тернист.Патриоты нужны липовые.Ну типа с флагом в машине ,ругающие Россию и полностью поддерживающие власть,что в позиции,что в оппозиции.
Должена любая партия или человек из других партий идти в форваторе СЗК,который ему указал Сорос,а не как меня тут поправляли,какие то мифические международные капиталисты.У них имя,кстати,есть.
И не один Сорос-это естесственно.
Фирму-Латвия контролирует группа американских миллиардеров из Бильдербергского клуба.
А называют то себя как важно-масоны,а по нашему просто мафиозная группировка или еще проще-бандюганы без чести и совести,а еще проще-беспредельщики