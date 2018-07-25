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В Латвии ожидается смена посла США, сообщила программа LNT Ziņas. Нынешняя посол США Ненси Петит была утверждена в должности сенатом США три года назад - 24 июля 2015 года. Срок полномочий послов обычно длится три года, Петит еще продолжает работу в Риге, буквально накануне госпожа посол была в эфире радио Baltkom, но имя нового посла пока не известно.

"Послы США исполняют свои обязанности обычно около трех лет. Поэтому мы ожидаем, что Белый дом, администрация президента США Дональда Трампа назначит нового посла. Пока не известно ни имя, ни другая информация, поэтому посол Ненси Петит продолжает исполнять свои обязанности здесь, в Латвии", - пояснил руководитель отдела прессы посольства США Чад Твитий.

Бывший посол Латвии в США, ныне руководитель комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Калниньш указал, что назначение нового посла может затянуться. "Это обычное дело, когда что-то может затянуться. Вообще, как мы видим, у администрации Трампа еще многие посольские места пустуют", - сказал Калниньш.

С момента восстановления независимости в Латвии было девять послов США. По большей части это были карьерные дипломаты, за исключением двух политических назначенцев, когда у власти был Дордж Буш.