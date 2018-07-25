Большинство латвийцев не доверяет рейтингам партий (8)

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Политика | 25 июля 2018 года, 18:39

Только каждый пятый житель Латвии доверяет партийным рейтингам, говорится в результатах опроса исследовательским агентством SKDS. Как написал на своей странице в соцсети Twitter директор центра Арнис Кактиньш, большинство жителей Латвии уверены, что доверять партийным рейтингам нельзя.

"В вопросе о доверии публики рейтингам популярности партий больших изменений нет — как и ранее, большая часть общества считает, что им доверять нельзя!"— написал Кактиньш.

58% опрошенных ответили, что не могут доверять этим рейтингам, а лишь 21% респондентов ответили, что им доверяют. Еще 21% жителей не смогли выразить конкретное мнение по этому поводу.

Напомним, 6-го октября в Латвии пройдут выборы в 13-й Сейм.

Комментарии 8
Доверяешь - не доверяешь2 часа назад
Какой смысл в этом опросе? Он что-то меняет?
1
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Светлана2 часа назад
Это мой "близнец" однояйцовый.
ЕдинственноЯйцовый.
А может, он и вовсе обходится без оного...)))
5
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Андрей2 часа назад
Да знаем уже, что придурок Саня под тебя шифруется.....но его стиль написания всем известен.....
3
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