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Только каждый пятый житель Латвии доверяет партийным рейтингам, говорится в результатах опроса исследовательским агентством SKDS. Как написал на своей странице в соцсети Twitter директор центра Арнис Кактиньш, большинство жителей Латвии уверены, что доверять партийным рейтингам нельзя.

"В вопросе о доверии публики рейтингам популярности партий больших изменений нет — как и ранее, большая часть общества считает, что им доверять нельзя!"— написал Кактиньш.

58% опрошенных ответили, что не могут доверять этим рейтингам, а лишь 21% респондентов ответили, что им доверяют. Еще 21% жителей не смогли выразить конкретное мнение по этому поводу.

Jautājumā par publikas uzticēšanos partiju popularitātes reitingiem lielu izmaiņu nav – tāpat kā iepriekš lielākā daļa sabiedrības uzskata, ka tiem uzticēties nevar! pic.twitter.com/y2CRktXxqh — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) 20 июля 2018 г.

Напомним, 6-го октября в Латвии пройдут выборы в 13-й Сейм.