Немецкая компания предложила Латвии вертолеты для тушения пожара под Талси (34)
Частная компания из Германии предложила Латвии вертолеты для тушения пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
Латвия получила предложение международной помощи от одной частной компании из Германии, предложившей свои вертолеты. Сейчас оцениваются технические параметры этого предложения, после чего будет принято решение о его использовании.
В МВД пояснили, что предложение немецкой частной компании является помощью, обещанной правительством Германии.
Ранее Германия пообещала помощь Греции, Швеции и Латвии в тушении лесных пожаров.
"В эти трудные часы мы стоим рядом с нашими европейскими партнерами и друзьями, - заявила пресс-представитель правительства Германии. - Греция, Швеция и Латвия могут быть уверены в нашей поддержке в борьбе с катастрофическими пожарами".
Чтобы помочь странам, терпящим бедствие, ЕС активизировал механизм гражданской обороны.
Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис во вторник прибыл в Афины, чтобы встретится с представителями гражданской обороны Греции и координировать помощь ЕС.
Ранее в ГПСС сообщили, что несмотря на использование вертолетов, горение и тление торфа в Валдгалской волости продолжается, и полностью ликвидировать его смогут, скорее всего, только осенние ливни.
Тушение возникшего 17 июля пожара на торфяниках и в лесу в Валдгалской волости продолжается уже седьмой день.
Фото: Артурс Андрейс Бломкалнс/Госполиция
Austris Dortholcs
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https://vesti.lv/statja/politika/2018/07/13/uspeh-latyshskaya-shkola-est-dazhe-v-yuzhnoy-afrike
Latviešu Patriots
12 дней назад
Latvietis arī Āfrikā būs Latvietis! Un skolas tur dibinātās pēc vecāku iniciatīvas, tātad saglabājas saikne ar dzimteni! AR LATVIEŠU KULTURU, VALODU, MENTALITĀTI. PAR NACIONĀLIEM LATVIEŠIEM VISĀ PASAULĒ!
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/240537_minobrazovaniya-latyshskaya-shkola-est-dazhe-v-yuzhnoj-afrike/