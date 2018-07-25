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Частная компания из Германии предложила Латвии вертолеты для тушения пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Латвия получила предложение международной помощи от одной частной компании из Германии, предложившей свои вертолеты. Сейчас оцениваются технические параметры этого предложения, после чего будет принято решение о его использовании.

В МВД пояснили, что предложение немецкой частной компании является помощью, обещанной правительством Германии.

Ранее Германия пообещала помощь Греции, Швеции и Латвии в тушении лесных пожаров.

"В эти трудные часы мы стоим рядом с нашими европейскими партнерами и друзьями, - заявила пресс-представитель правительства Германии. - Греция, Швеция и Латвия могут быть уверены в нашей поддержке в борьбе с катастрофическими пожарами".

Чтобы помочь странам, терпящим бедствие, ЕС активизировал механизм гражданской обороны.

Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис во вторник прибыл в Афины, чтобы встретится с представителями гражданской обороны Греции и координировать помощь ЕС.

Ранее в ГПСС сообщили, что несмотря на использование вертолетов, горение и тление торфа в Валдгалской волости продолжается, и полностью ликвидировать его смогут, скорее всего, только осенние ливни.

Тушение возникшего 17 июля пожара на торфяниках и в лесу в Валдгалской волости продолжается уже седьмой день.

Фото: Артурс Андрейс Бломкалнс/Госполиция