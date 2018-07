Политика |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил удовлетворение Крымской декларацией, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. Об этом Ринкевич написал на своей странице в Twitter.

"Латвия приветствует решительное и четкое заявление Помпео, подтверждающее политику США в непризнании незаконной аннексии Крыма Россией. Международное право и справедливость должны преобладать", - написал Ринкевич, выразив удовлетворение опубликованной американцами ссылкой на Декларацию Уэллеса 1940 года.

Latvia welcomes strong and clear statement by @SecPompeo reaffirming US policy of nonrecognition of the illegal annexation of Crimea by Russia, international law and justice must prevail, also good to see the reference to Welles declaration of 1940 #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/7YW4wV76Z6