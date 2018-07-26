Ринкевич доволен - США не признали Крым российским (32)

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Политика | 26 июля 2018 года, 12:45

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил удовлетворение Крымской декларацией, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. Об этом Ринкевич написал на своей странице в Twitter.

"Латвия приветствует решительное и четкое заявление Помпео, подтверждающее политику США в непризнании незаконной аннексии Крыма Россией. Международное право и справедливость должны преобладать", - написал Ринкевич, выразив удовлетворение опубликованной американцами ссылкой на Декларацию Уэллеса 1940 года.

Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 [года], США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией [Крыма]", — говорится в декларации.

Составители документа отметили, что Крым был "захвачен силой, что противоречит международному праву". Также американские власти призвали Россию прекратить "оккупацию" Крыма и "уважать" принципы международного права.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что его американский коллега Дональд Трамп разделяет позицию мирового сообщества по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Комментарии 32
asd1 час назад
Какого хрена какой-то гей выступает от имени всех жителей латвии?
9
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1 час назад
Ждем декларацию о том что Косово часть Сербии,согласно международному праву!
9
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Андрей1 час назад
Тебя мудака дезертира назад в страну 404 надо депортировать.....
13
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