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Самый большой рост рейтингов в июле продемонстрировала партия Кайминьша KPV LV", которая обогнала партийное объединение "Развитию/За!" и национальное объединение, свидетельствуют результаты опроса агентства SKDS по заказу Латвийского телевидения.

Опрос был проведен после задержания депутата Сейма, лидера KPV LV Артуса Кайминьша.

Результаты опроса свидетельствуют, что рейтинг "Согласия" в июле, по сравнению с июнем, вырос на 0,4 процентных пункта, Союза "зеленых" и крестьян" упал на 2 процентных пункта, круг поддерживающих Национальное объединение "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) вырос на 0,7 процентных пункта, а рейтинг объединения "Развитию/За!" упал на 0,3 процентных пункта.

Рейтинг KPV.LV вырос на 2,6 процентных пункта, Новой консервативной партии на 0,1 процентных пункта , а "Нового Единства" на 0,2 процентных пункта.

Самой популярной политической силой в Латвии является "Согласие", за которое готовы отдать голоса 21,4% опрошенных. За СЗК проголосуют 12,4% избирателей, за KPV.LV - 7%, а за VL-TB/LNNK - 6,8%. Следующей в рейтинге идет "Развитию/За" - 4,4% поддерживающих, за ней следует Новая консервативная партия с рейтингом в 3,9%. Если бы выборы состоялись завтра, то "Новое Единство" получило бы поддержку 2,9% избирателей.

Как сказал руководитель SKDS Арнис Кактиньш, если пропорционально распределить процент неопределившихся избирателей, то можно сказать, что в Сейм попадум "Согласие", СЗК, KPV.LV и нацблок. 5% барьер могут преодолеть "Развитию/За", Новые консерваторы и "Новое Единство".

Другие партии не пройдут в Сейм.

Напомним, выборы в 13-й Сейм пройдут в Латвии 6 октября.

Populārāko partiju trijniekā ielauzusies partija @kpv_lv, kas atbilstoši jaunākajiem SKDS datiem, ir ieguvusi 7 procentpunktus balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju atbalsta. Pirmajā vietā ir @sdpsLV, savukārt otrie – @ZZS_. https://t.co/sisiFg37NT pic.twitter.com/aEBPW8womq — LTV Panorama (@ltvpanorama) 25 июля 2018 г.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по уголовному процессу о предположительно незаконном финансировании партии KPV LV 20 июня задержало трех человек.

Сотрудники KNAB задержали в Сейме депутата Артуса Кайминьша, также проведены обыски у члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса.

Задержанным пришлось сутки провести в полицейском изоляторе.

Уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона - о незаконном финансировании политической организации, посредничестве при таком финансировании, приеме и вымогательстве финансирования. Наказания по этим статьям составляют до 2-3 лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Фото: инфографика LTV