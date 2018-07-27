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Участок для выборов 13-го Сейма будет и в столице Мексики Мехико, постановила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Таким образом, до 45 увеличится число государств, в которых будут избирательные участки. На этой неделе решено открыть еще три участка в Великобритании - в Бирмингеме, Ливерпуле и Маргейте.

За границей всего будет 121 место для голосования. Как сообщила руководитель информационного отдела ЦИК Кристине Берзиня, это самое большое число заграничных участков на выборах в Сейм - на 23 участка больше, чем на выборах 2014 года.

Избирательные участки будут в США, Австралии, Австрии, ОАЭ, Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Чехии, Дании, Египте, Франции, Греции, Грузии, Эстонии, Индии, Италии, Исландии, Израиле, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Канаде, Казахстане, России, Корее, Китае, Литве, Люксембурге, Молдавии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Финляндии, Испании, Швейцарии, Турции, Украине, Венгрии, Узбекистане, Германии и Швеции.

Больше всего участков будет в США - 21, Великобритании - 19 и Германии - 9.

Выборы в 13-й Сейм пройдут 6-го октября.