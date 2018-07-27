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Конституционный суд (КС) возбудил дело о соответствии Конституции Латвии поправок к закону об образовании, предусматривающих полный перевод обучения на государственный язык, сообщила представитель КС Лина Ковалевска.

Дело возбуждено по заявлению депутатов парламентской фракции "Согласия".

"Согласие" оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". Податели иска считают, что данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции.

Партия считает, что столь важные вопросы нельзя решать в предвыборный период и в рамках политических дебатов - здесь требуется серьезное юридическое обсуждение на основании международных обязательств, традиций Латвийской Республики и опыта других стран Европы.

Депутат от "Согласия" Борис Цилевич заявил, что в демократическом обществе решения принимаются с учетом мнения людей, которых касаются эти решения. Качество образования в результате реформы не должно ухудшиться, добавил он.

КС поручил Сейму до 25 сентября 2018 года представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием.

Срок подготовки дела - 25 декабря 2018 года.

Как сообщалось, 22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Разработанные Министерством образования и науки поправки предусматривают проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно поправкам, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе с 1-го по 6-й класс будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил эти поправки.

Фото: flickr.com/Saeima