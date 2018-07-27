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Бывший лидер партии "Единство" Солвита Аболтиня станет послом Латвии в Италии.

Как свидетельствует повестка работы президента Латвии Раймонда Вейониса, во вторник, 31 июля, Вейонис вручит верительные грамоты нескольким латвийским послам, включая Аболтиню.

Верительные грамоты во вторник будут вручены также послам Латвии в Финляндии и Дании Кристине Нашениеце и Алде Ванаге.

Как сообщалось, ранее комиссия Сейма по иностранным делам поддержала кандидатуру Аболтини на должность посла Латвии в Италии.

В феврале 2018 года Аболтиня начала работу на должности директора европейского департамента Министерства иностранных дел в дипломатическом ранге советника.

В конце прошлого года Аболтиня объявила о досрочном сложении мандата депутата сейма 12-го созыва. В ноябре 2017 года правление партии "Единство" исключило Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения в партии возможности заменить министра экономики.