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Депутатам Сейма за шесть месяцев этого года в качестве компенсаций за транспорт и аренду жилых помещений было выплачено 173 827 евро.

За январь депутаты получили 29 069 евро, за февраль - 29 708 евро, за март - 28 682 евро, за апрель - 29 251 евро, за май - 30 420 евро, а за июнь - 26 695 евро, сообщается на сайте Сейма.

Норма компенсации депутатов во все месяцы превышала истраченную сумму, поскольку некоторые депутаты не пользуются такой возможностью или же получают компенсацию ниже нормы.

Тем временем за июнь парламентариям были выплачены компенсации за квартиру в размере 8855 евро и компенсации за транспортные расходы на сумму 17 839 евро.

В июне самую большую компенсацию получил депутат Юрис Вилюмс - 813 евро, а самую маленькую - Илмар Латковскис, 29 евро.

Фото: канцелярия Сейма