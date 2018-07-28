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Арестованная за государственную измену жительница Калининграда Антонина Зимина направила из СИЗО "Лефортово" письмо в посольство Латвии с просьбой оказать ей содействие в получении латвийского гражданства. Об этом РБК рассказал член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов, который посещал арестованную женщину в следственном изоляторе вместе с другим членом ОНК Евгением Еникеевым.

"Сейчас у нее нет другого гражданства, кроме российского. Она рассказала нам, что направляла из изолятора письмо в посольство Латвии, а также сообщила, что хотела бы встретиться с латвийскими дипломатами", - пояснил Ионов.

Со слов члена ОНК, он объяснил арестованной, что организовать такую встречу невозможно, если она не гражданка Латвии. Ионов также "разъяснил процедуру получения гражданства в странах ЕС".

О задержании Зиминой стало известно 19 июля, также от членов ОНК. Перед этим Лефортовский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство о заключении под стражу некоего обвиняемого по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена"). Информация об этом была размещена на портале московских судов.

Антонина Зимина - независимый эксперт и член созданного в 2010 году распоряжением президента России "Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова". Среди ее профессиональных интересов - внешняя политика прибалтийских стран по отношению к России, а также идентичность политической элиты Латвии.

По данным СПАРК, Антонина Константиновна Зимина была до 22 апреля 2016 года директором АНО "Балтийский центр диалога культур". Основным видом деятельности организации указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец.

После ареста Зимина просила встречи с врачом, но получила твердый отказ со стороны следователя ФСБ Алексея Хижняка.

"Никакого врача я к вам не подпущу", "не думайте, что следователь *** (дурак)", "любой доступ к телу только через меня", - говорил сотрудник спецслужб женщине.

Правозащитникам Зимина рассказала, что "все доказательства по ее делу - это фотографии с ее свадьбы". В изоляторе она читает книгу Михаила Ходорковского "Тюрьма и воля".

Согласно статье 275 Уголовного кодекса РФ, госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. В 2017 году в России по статье о госизмене были осуждены четыре человека, в том числе руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

В июле прошлого года президент подписал указы о помиловании для двух россиянок, которые были осуждены за отправку SMS в Грузию.