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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило первые сообщения о возможных нарушениях в предвыборной агитации, но данные о проверках не предоставляет.

Так, при помощи недавно запущенного мобильного приложения "Сообщи в KNAB!" до 25 июля было получено 73 сообщения о возможных нарушениях предвыборной агитации.

С начала периода предвыборной агитации, 9 июня, KNAB постоянно проводит проверку информации о допущенных нарушениях, в том числе скрытой агитации и использовании административного ресурса, а также следит за соблюдением лимита предвыборных расходов.

Период предвыборной агитации продлится до дня выборов в 13-й Сейм, которые состоятся 6 октября этого года.

Фото: pixabay.com