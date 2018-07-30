Кирштейнс предложил раздробить Россию для безопасности Европы (50)

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Политика | 30 июля 2018 года, 11:16

Мир в Европе возможен, если раздробить Россию не несколько частей. Такое мнение на своей странице в соцсети Twitter высказал депутат Сейма Александр Кирштейнс.

По мнению депутата, эта мера необходима для спокойствия Латвии и Европы.

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — заключил Кирштейнс.

Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.

Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Писатель известен по произведениям "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира".

Фото Сейма

Комментарии 50
OranHe1 час назад
И тишина. А предложи Россия раздробить Латвию на части - сразу поднимется протяжный, истошный вой по всему Западу.
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Latish1 час назад
Sovsem svihnulsja starij marazmatik !
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Карина1 час назад
Сашок, а какие конфликты в Европе? Югославии? Или Испания? Может Шотландия? Или надо по просьбе Польши реституировать Украину?

А что там с еврейской собственностью в Латвии, когда возвращать будете?
Латгалия и латгальский язык, что по этому вопросу?
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