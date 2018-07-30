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Мир в Европе возможен, если раздробить Россию не несколько частей. Такое мнение на своей странице в соцсети Twitter высказал депутат Сейма Александр Кирштейнс.

По мнению депутата, эта мера необходима для спокойствия Латвии и Европы.

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — заключил Кирштейнс.

Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 28 июля 2018 г.

Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.

Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Писатель известен по произведениям "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира".

Фото Сейма