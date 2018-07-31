Политика |

Депутат Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс в своем Twitter ответил на критику российских политиков, которые остро отреагировали на сказанное латвийским парламентарием. Так, за слова о "раздроблении России" депутату предложили "разбить себе лоб".

"Какая паника началась у кремлевских писак после моих констатаций, которые в их сознании уже превратились в призыв. Но если ничего не изменится, разве российские войска покинут чужие территории - Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье, Донбасс, Крым", - написал Кирштейнс, добавив ссылку на российскую статью, в которой его называют русофобом.

Kāda panika Kremļa skribentūrai tikai par manu fakta konstatējumu, kas viņu prātos jau pārvērties par aicinājumu. Bet, ja nekas nemainīsies, vai tad Krievijas karaspēks atstās svešās teritorijas - Dienvidosetiju Abhāziju, Piedņestru, Donbasu, Krimu. https://t.co/PSQgL2cbUk — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 30 июля 2018 г.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Александр Кирштейнс предложил вариант мирного существования в Европе, раздробив Россию не несколько частей.

Фото: flickr.com/saeima