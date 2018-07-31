"Кремлевские писаки в панике": Кирштейнс ответил на критику российских политиков (57)

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Политика | 31 июля 2018 года, 07:33

Депутат Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс в своем Twitter ответил на критику российских политиков, которые остро отреагировали на сказанное латвийским парламентарием. Так, за слова о "раздроблении России" депутату предложили "разбить себе лоб".

"Какая паника началась у кремлевских писак после моих констатаций, которые в их сознании уже превратились в призыв. Но если ничего не изменится, разве российские войска покинут чужие территории - Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье, Донбасс, Крым", - написал Кирштейнс, добавив ссылку на российскую статью, в которой его называют русофобом.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Александр Кирштейнс предложил вариант мирного существования в Европе, раздробив Россию не несколько частей.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 57
Смешно 2 часа назад
господин перевертыш, он же, именуемый себя кирштейнс, просто глуп или, как высказался о нем Эдуард Лимонов "дурак, а не депутат".))) Лимонов прокремлевский ))?
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Роза2 часа назад
Это такой стиль дегенератов пиариться.
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доктор БляБолит2 часа назад
Местный озабоченный Клоун Кирштейнс от безделья и невозможности поднять экономику Латвии, занимается любимой своей работой.... Словесный антироссийских диареей.
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