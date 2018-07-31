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Журналист Сандрис Точс на страницах газеты Dienas Bizness обрушился с критикой в адрес министра финансов Даны Рейзнеце-Озолы. Он подчеркивает, что глава ведомства намеревается на должность руководителя Службы госдоходов (СГД) найти своего человека.

«После провала с руководителем СГД Дана Рейзниеце-Озола не отбросила идеи поставить на должность своего выдвиженца! Она заявила, что состоится новый конкурс на деньги налогоплательщиков, а главу СГД назовут после выборов в Сейм. Не, не новое правительство и коалиция! А старое правительство и коалиция — после выборов в Сейм!» - написал журналист.

По его словам, Рейзнеце-Озола относится к жителями Латвии пренебрежительно.

«"Донне Дане" наплевать на народ. Может быть, не совсем, потому что она боится этим "наплевательством" подорвать рейтинг свой и СЗК, поэтому и время — после выборов. Однако эта фантастическая наглость министра является по существу позицией, что "я все равно продвину своего человека в руководство СГД, и вы мне не помешаете, только это произойдет после выборов, и тогда вы вообще ничего не сможете сделать. Какие есть основания откладывать утверждение главы СГД на время после выборов? "Налоговая реформа", от которой мало кому стало легче, с самого начала была только причиной реорганизации учреждения, чтобы поставить на должности своих людей, окончательно "приватизировав" СГД в руках своей бригады», - отметил Точс.

Как сообщалось, конкурс на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД) будет объявлен до августа, но срок подачи заявок будет долгим, и победителя назовут уже после выборов в Сейм, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Источник: rus.db.lv

Фото: twitter.com/vid_gov