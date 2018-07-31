Чакша после выборов желает сохранить пост министра здравоохранения (3)

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Политика | 31 июля 2018 года, 09:27

Министр здравоохранения Анда Чакша (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) после предстоящих осенью парламентских выборов хотела бы сохранить этот пост. Об этом она сказала на телеканале LNT.

Министр отметила, что в сфере здравоохранения начато много дел, которые она хотела бы продолжить.

"Я работаю с мыслью, что могла бы продолжать эту работу, но, разумеется, решать будут избиратели", - сказала Чакша.

Как сообщалось, планируется, что Чакша будет баллотироваться на выборах по списку СЗК в Рижском избирательном округе. По этому же списку в выборах будет участвовать и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Фото: flickr.com/veselibas_ministrija

Комментарии 3
>>>25 минут назад
в сфере здравоохранения начато много дел, которые она хотела бы продолжить - это как,угробить все оставшееся в 0
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Еще бы не желать22 минуты назад
Стабильный доход на 4 года, больничный,Отпускные, все по официалу
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Светлана1 минуту назад
С чего бы ей расхотеть?
Работа непыльная, зарплата хорошая, ответственности никакой!
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