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Министр здравоохранения Анда Чакша (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) после предстоящих осенью парламентских выборов хотела бы сохранить этот пост. Об этом она сказала на телеканале LNT.

Министр отметила, что в сфере здравоохранения начато много дел, которые она хотела бы продолжить.

"Я работаю с мыслью, что могла бы продолжать эту работу, но, разумеется, решать будут избиратели", - сказала Чакша.

Как сообщалось, планируется, что Чакша будет баллотироваться на выборах по списку СЗК в Рижском избирательном округе. По этому же списку в выборах будет участвовать и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Фото: flickr.com/veselibas_ministrija