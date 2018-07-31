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Президент Латвии Раймонд Вейонис, во вторник, 31 июля, вручил верительные грамоты нескольким латвийским послам, включая бывшего лидера партии "Единство" Солвиту Аболтиню, пишет Skaties.lv.

Верительные грамоты вручены также послам Латвии в Финляндии и Дании Кристине Нашениеце и Алде Ванаге.

Как сообщалось, ранее комиссия Сейма по иностранным делам поддержала кандидатуру Аболтини на должность посла Латвии в Италии.

В феврале 2018 года Аболтиня начала работу на должности директора европейского департамента Министерства иностранных дел в дипломатическом ранге советника.

В конце прошлого года Аболтиня объявила о досрочном сложении мандата депутата сейма 12-го созыва. В ноябре 2017 года правление партии "Единство" исключило Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения в партии возможности заменить министра экономики.

Фото: Jānis Eglītis/TV3 ziņas/Skaties.lv