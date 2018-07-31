Аболтиня стала послом Латвии в Италии (+ОПРОС) (31)

фото

Политика | 31 июля 2018 года, 12:41

Президент Латвии Раймонд Вейонис, во вторник, 31 июля, вручил верительные грамоты нескольким латвийским послам, включая бывшего лидера партии "Единство" Солвиту Аболтиню, пишет Skaties.lv.

фото

фото

Верительные грамоты вручены также послам Латвии в Финляндии и Дании Кристине Нашениеце и Алде Ванаге.

Как сообщалось, ранее комиссия Сейма по иностранным делам поддержала кандидатуру Аболтини на должность посла Латвии в Италии.

В феврале 2018 года Аболтиня начала работу на должности директора европейского департамента Министерства иностранных дел в дипломатическом ранге советника.

В конце прошлого года Аболтиня объявила о досрочном сложении мандата депутата сейма 12-го созыва. В ноябре 2017 года правление партии "Единство" исключило Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения в партии возможности заменить министра экономики.

Фото: Jānis Eglītis/TV3 ziņas/Skaties.lv

Комментарии 31
Sedna2 часа назад
Уже пристроилась, стерва. И на бирже в очереди не постояла. Радуйтесь, титульные. Хорошо вашим слугам.
1
Ответить
Комент2 часа назад
Из одной кормушкии в другую красиво жить не запретишь
1
Ответить
Осень ещё далеко2 часа назад
А патриоты уже полетели, как перелётные птицы.
1
Ответить