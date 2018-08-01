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Учитывая растущую в Латвии волну популизма, можно прогнозировать, что после выборов Сейм будет раздроблен, а погрязшим в склоках и выяснениях отношений политикам не до чаяний народа, так считает бывший политик, экс-глава партии "Единство", ныне посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня.

По словам госпожи Аболтини, она сейчас с тревогой наблюдает за тем, что происходит во внутренней политике Латвии.

"Сейчас у Латвии отсутствуют внешние угрозы, поэтому нужно уделять больше внимания внутренней ослабленности государства. Если государство раздроблено и политики с опытом и знаниями не могут понять, что единственное, что от них нужно, это способность объединиться, что страной надо управлять так, чтобы жители в ней чувствовали себя безопасно и стабильно, то это тревожно", - сказала Аболтиня.

"Если смотреть с исторической точки зрения, то в Латвии были разные периоды. Перед Второй мировой войной была в почете диктатура, когда Карлис Улманис распустил парламент, таким образом влияя на демократию. После этого страны, которые были оккупированы, примерно в одно время начали борьбу за свободу и стали независимыми. Сейчас наблюдается волна популизма", - сказала Аболтиня.

Учитывая то, что в Италии после выборов к власти пришли популисты, Аболтиня указала, что в отличие от Италии, которая намного дольше является независимой и свободной страной, Латвии является намного меньшим, чем Италия, государством и такие политические потрясения "могут повлиять на нас намного глубже и сильнее".

"Я верю, что народ Латвии в решающие моменты всегда был способен принять правильное решение. Но в любом случае эти решения сейчас достаточно ясно показывают, что следующий парламент будет раздроблен", - сказала Аболтиня.

По ее мнению, это будет способствовать взаимным спорам о том, кто умнее и важнее, или кто и что сделал в прошлом не так, вместо решения конкретных задач, которые необходимы обществу.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис, во вторник, 31 июля, вручил верительные грамоты нескольким латвийским послам, включая бывшего лидера партии "Единство" Солвиту Аболтиню.

В конце прошлого года Аболтиня объявила о досрочном сложении мандата депутата сейма 12-го созыва. В ноябре 2017 года правление партии "Единство" исключило Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения в партии возможности заменить министра экономики.

Фото: Jānis Eglītis/TV3 ziņas/Skaties.lv