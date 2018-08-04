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Запугивание избирателя партией "Согласие" не выдерживает критики. Избиратель не дурак, он будет судить не по словам, а по конкретным делам. Так считает мэр Вентспилса, глава партии "Латвии и Вентспилсу" Айвар Лембергс. В интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze , политик объяснил свою точку зрения.

"С "Согласием" дело такое: если у политических конкурентов нет аргументов, например, против Нила Ушакова, то они тут же прилагают бирку "Кремль". Ушаков является мэром Риги уже третий созыв. Покажите мне, где в Риге Кремль?! В его время празднование Лиго стало красочнее, латышские детсады и школы стали намного более ухоженными, латышские культурные мероприятия более масштабными и значимыми. Рига стала более латышской, чем при националах, при "Латвияс цельш" и всех остальных", - сказал Лембергс.

Относительно вероятности вхождения "Согласия" в коалицию, то Лембергс считает, что если им кто-то даст такую возможность, то "почему бы этим не воспользоваться!".

"Но они уже не продадутся. Им кто-то предложит власть, как в ресторане шампанское Moet&Chandon. Что будет делать человек, если у него здоровая печень и он не за рулем? Возьмет и выпьет. Отказаться, конечно, тоже может, чтобы не возникло недоразумений", - сказал политик.

Прокомментировал Лембергс и высказывание позицию СЗК о не сотрудничестве с "Согласием" слова Ушакова о том, что с СЗК не собирается работать.

"Они на самом деле не могут сотрудничать. Принят ряд решений, укрепивших двухобщинное государство в Латвии. К тому же аргументацию "Согласия" на самом деле, возможно, определяет существование такого политического пасьянса, согласно которому им власть доверят, но с условием - без СЗК", - сказал Лембергс.

На вопрос, с кем тогда будет сотрудничать СЗК, мэр Вентспилса ответил, что это решат избиратели, кто и с кем будет создавать правительство.

"Только избиратели могут решить о том, кто и с кем будет создавать правительство, а не предвыборные размышления партий, кто с кем не будет создавать коалицию. Возможно, многие и 5% барьер не преодолеют. Сейчас партиям надо говорить с избирателями, правительству надо дать полный отчет о проделанной работе, честно признать, что не удалось сделать и что будет сделано, и тогда избиратель выберет", - подчеркнул Лембергс.

По словам политика, сейчас слово за избирателем, который судит не по "красноречию" некоторых политиков, а по конкретным делам.

"Сейчас "Единство" предлагает подписать какую-то бумагу о не сотрудничестве и "прокремлевскими партиями". Но что там подписывать? Ведь нет ни "про", ни "анти" кремлевских. Главное то, что избиратель не глупый. Избиратель оценивает по практическим делам. Я вижу, что этот Кайминьш и еще целая куча других политиков считают избирателя совсем глупыми. Но я считаю, что люди являются очень хорошими политологами. Лучше, чем все эти профессора или доценты", - сказал политик.