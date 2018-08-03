Политика |

Министерство внутренних дел (МВД) категорически опровергает ранее прозвучавшую версию в газете «Сегодня» по поводу белорусского вертолета, который помимо тушения пожара, якобы занимался в Латвии шпионажем, пишет la.lv.

Издание указывало, что Белоруссия не является членом ЕС, и поэтому она никак не связана с потребностями этого объединения. В качестве еще одного аргумента, газета ссылалась на тесные связи Белоруссии и России и их прошлогодние совместные военные учения «Запад-2017».

«Мы категорически отрицаем любые предположения о том, что помощь, оказанная Белоруссией в рамках международного сотрудничества, сопровождалась какими-то другими целями», - сказал представитель ведомства Марис Зариньш.

Он указал, что в 2002 году между Латвией и Белоруссией было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Тем более, белорусский вертолет базировался на аэродроме под Талси, и его маршрут строго контролировался и в ходе спасательной операции, и со стороны гражданской авиации, которая ведет наблюдение за перемещениями в воздушном пространстве», - пояснил Зариньш.

Напомним, как ранее писал Mixnews, во время пожара на торфяном болоте в Валдгалской волости на помощь латвийским спасателям прибыл белорусский вертолет.

На прошлой неделе правительство Латвии выделило 150 000 евро из средств на непредвиденные расходы на издержки помощи белорусских коллег.

Фото: https://mchs.gov.by/