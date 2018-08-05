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Государственный департамент США дал Латвии "зеленый свет" на покупку у американской компании четырех вертолетов Black Hawk, сообщило американское военное издание Defense News.

Стоимость покупки исчисляется в 200 млн долларов США (173 млн евро).

Эта сделка "поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая улучшить безопасность союзников по НАТО", - заявило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA).

"Продажа этих вертолетов Латвии значительно повысит ее способность обеспечивать перемещение военных, безопасность границ, антитеррористические меры, медицинскую эвакуацию, поиск и спасение людей и боевую поддержку в любых погодных условиях", - говорится в заявлении DSCA.

Главным поставщиком вертолетов будет американская компания Sikorsky.

Фото: flickr.com/Max Riethmuller