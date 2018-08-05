Госдеп США разрешил Латвии купить американские боевые вертолеты (40)

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Политика | 5 августа 2018 года, 14:31

Государственный департамент США дал Латвии "зеленый свет" на покупку у американской компании четырех вертолетов Black Hawk, сообщило американское военное издание Defense News.

Стоимость покупки исчисляется в 200 млн долларов США (173 млн евро).

Эта сделка "поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая улучшить безопасность союзников по НАТО", - заявило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA).

"Продажа этих вертолетов Латвии значительно повысит ее способность обеспечивать перемещение военных, безопасность границ, антитеррористические меры, медицинскую эвакуацию, поиск и спасение людей и боевую поддержку в любых погодных условиях", - говорится в заявлении DSCA.

Главным поставщиком вертолетов будет американская компания Sikorsky.

Фото: flickr.com/Max Riethmuller

Комментарии 40
Человек59 минут назад
Я долго думал , какие эмоции у меня
возникли , какие мысли . Где-то далеко ,
в чужой стране , решают и разрешают что-то закупать !
Это надо же так себя не уважать , обесценить все ,
что можно обесценить! А где же свобода , независимость
в принятии самостоятельных решений , как жить , с кем
жить , что покупать ! Вы же марионетки , господа !
А значит вы НИКТО ! Вы НОЛЬ ! Вы КОЛОНИЯ !
8
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Заголовок1 час назад
Заголовок, как всегда, выше всех похвал.))))
Америкосы молодцы. Втюхивать свой металлолом, да ещё и при этом обставить дело так, что они делают одолжение.))))
9
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Все как всегда1 час назад
Обещали закупить вертолёты для тушения пожаров, а покупают металлолом.
6
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