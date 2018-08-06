Политика |

Если российский президент Владимир Путин вместе с непопулярными внутриполитическими реформами переживет существенное падение рейтинга, не исключены внешнеполитические авантюры с российской стороны, об этом в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze, признал посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

"Если вы бы задали вопрос перед событиями на Украине, то я скорее сказал бы, что это невозможно. После Украины мы такого больше не можем сказать. Впрочем, я думаю, что введенные санкции свое влияние оставили. Хотя, если посмотреть на историю, мы можем в мире найти примеры, когда во время внутриполитических сложностей внешнеполитические авантюры помогают мобилизовать общество вокруг представляющей государство власти", - сказал Риекстиньш.

Посол также отметил, что во внутренней политике России каких-то фундаментальных изменений не ожидается. "Путин говорит о модернизации, о рывке, но для всего этого нужны финансовые средства. Чтобы аккумулировать средства на развитие программ, запланированы изменения в налоговой политике и пенсионная реформа", - сказал дипломат.

Описал Риекстиньш и внешнеполитические вопросы, которые на сегодняшний день предстоит решать восточной соседке Латвии.

"Также и во внешней политике, скорее всего, увидим продолжение той политики, которую можно охарактеризовать словами "Россия встает с колен". Эти слова в России можно услышать часто, как будто ее кто-то поставил на колени. Вот такое там восприятие мира. Иными словами, возвращение статуса сверхдержавы. Постоянно подчеркивается, что Россию невозможно изолировать. Все, что Запад пытается реализовать, является блефом, который провалился", - говорит латвийский дипломат.

Рекстиньш считает, что Россия не способна диктовать мировую повестку дня.

"Россия ничего не может решить в мире. Эти сигналы относятся как к внутриполитическим вопросам, так и мировым. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, возвращение России статуса сверхдержавы воспринимается как самое большое достижение Путина, которым гордятся россияне. И это нельзя недооценивать, так как для многих российских граждан посыл — мы большие и с нами надо считаться, довольно силен», - подчеркнул дипломат.