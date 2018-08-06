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Сегодня вступает в силу упомянутый в Законе о предвыборной агитации запрет для кандидатов в депутаты — вести теле- и радиопередачи в день выборов и за 60 дней до этого, сообщили в Национальном совете по электронным СМИ (НСЭСМИ).

Представители совета указали, что электронные СМИ не должны распространять передачи, комментарии, интервью и репортажи, которые ведут или подготовили те лица, которые заявлены кандидатами в депутаты либо перед выборами публично заявили о своем участии в деятельности какой-нибудь партии, партийного объединения или объединения избирателей.

Представители НСЭСМИ отметили, что работодатели могут поручать этим лицам такие обязанности, которые не связаны с непосредственным участием в программах электронных СМИ.

Напомним, как ранее писал Mixnews, руководитель фракции "Единство" в парламенте, депутат Сейма Хосам Абу Мери в апреле запустил на телеканале LNT собственное шоу, которое называется Dzīvīte brīvdienās ("Жизнь в праздники").

Фото: pexels.com