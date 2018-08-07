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Если правительство сформируют популистские партии, Латвия окажется в изоляции, считает министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

На своей странице в соцсети Facebook он написал, что такое правительство, не выводя Латвию из НАТО и ЕС, шаг за шагом будет требовать смягчения той или иной позиции внутри этих организаций, что, по всей вероятности, приведет к тому, что Латвия окажется в изоляции от других стран Балтии и Европы.

"Посмотрев на карту, мы можем представить себе, что значит черная дыра в этом регионе с любой точки зрения", - написал Ринкевич.

"Я верю, что многие "предприниматели" действительно наивно верят в то, что, если не "ссориться с Россией", то их бизнес улучшится, так как решения России в области транзита и экономики уже давно носят стратегический характер", - подчеркивает он.

Латвия является частью Европы и мира, но в отличие от многих европейских стран латвийская демократия еще очень молода, ее институтам будет трудно справиться с попытками разрушить свободу СМИ, независимость судов и гражданские свободы, считает Ринкевич.

По словам министра, его слова могут не понравиться и тем, для кого "все плохо", и тем, для кого "все хорошо", и вечным пессимистам, и тем, кому кажется, что хуже быть не может.

"Я оптимист, поэтому считаю, что могло бы быть и хуже. Все на так уж плохо! Экономика растет, средняя и минимальная зарплаты, пенсии и пособия повышаются, безработица уже несколько лет снижается, фактически ощущается большая нехватка рабочих рук, подчеркивает министр. Положительным он считает и то, что, хотя и медленно, но проводятся необходимые реформы в образовании, модернизируется налоговая система, увеличен бюджет здравоохранения", - пишет он.

Экономика растет, средняя и минимальная зарплаты, пенсии и пособия повышаются, безработица уже несколько лет снижается, фактически ощущается большая нехватка рабочих рук, подчеркивает министр.

Положительным он считает и то, что, хотя и медленно, но проводятся необходимые реформы в образовании, модернизируется налоговая система, увеличен бюджет здравоохранения.

Государство выделяет на оборону 2% ВВП, в Балтии безопасность охраняют силы союзников, укреплена восточная граница. Латвия уже не зависит полностью от поставок российского газа и электричества, что укрепляет независимость государства и способствует конкуренции. "Хотя и в жестком виде, но мы очищаем и реформируем свой финансовый сектор. И мы стали членом Организации экономического сотрудничества и развития", - резюмирует Ринкевич.

При этом он признает, что далеко не все в государстве так хорошо. "К сожалению, зарплаты все еще маленькие, неравенство огромное", - указывает министр.

Ринкевич считает, что до тех пор, пока политические партии не будут полностью финансироваться из госбюджета и не будут запрещены пожертвования партиям, попытки повлиять на политические решения будут продолжаться.