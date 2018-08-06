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Запросы дополнительного финансирования в бюджете 2019 года на 1,1 млрд евро министерствами нереальны, заявил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Запросы министерств никогда не были меньше 1 млрд евро, даже в те годы, когда не было выборов Сейма, отметил он.

Какие запросы и на какую сумму можно будет поддержать, пока неизвестно, так как окончательное решение о бюджете 2019 года будут принимать следующие правительство и Сейм, добавил Кучинскис.

"Все будет зависеть от приоритетов Сейма нового созыва. А до тех пор Министерство финансов рассмотрит и проанализирует запросы министерств, чтобы подготовить материалa бюджета и облегчить следующему правительству принятие решений. Нынешнее правительство никаких решений по бюджету принимать не будет", - подчеркнул он.

Как сообщалось, несмотря на прогнозируемое отрицательное фискальное пространство, министерства запросили на приоритетные меры в бюджете 2019 года дополнительно 1,1 млрд евро.

В этих данных возможны технические неточности, которые позднее будут устранены. Кроме того, на финансирование отдельных мер министерства уже могли найти средства, пересмотрев свои расходы, отметили в Минфине.

В прошлом году министерства запросили на приоритетные меры из госбюджета 2018 года почти 760 млн евро. В апреле 2018 года Минфин объявил, что базовые расходы основного госбюджета на 2019 год подсчитаны в размере 6,73 млрд евро - на 75,5 млн евро больше, чем предусмотрено законом о рамках бюджета 2019 года.

Больше всего дополнительных средств - 431,39 млн евро - в 2019 году необходимо Министерству здравоохранения. Далее следуют Министерство сообщения с 136,2 млн евро и Министерство образования и науки, запросившее дополнительно 106,3 млн евро.

Дополнительно 103,15 млн евро требуются МВД, 69,27 млн евро - Министерству благосостояния, 40,29 млн евро - Министерству экономики, 54,57 млн евро - Министерству юстиции, 26,8 млн евро - Министерству земледелия, 25,65 млн евро - Министерству охраны среды и регионального развития, 17,05 млн евро - Министерству культуры, 12,84 млн евро - МИД, 11,35 млн евро - Минфину.

Министерство обороны дополнительные средства в бюджете 2019 года не запросило.

Латвийское радио и телевидение запросили дополнительное финансирование из бюджета следующего года в размере 3,78 млн евро, прокуратура - 1,96 млн евро, Верховный суд - 1,35 млн евро, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - 1,05 млн евро, Кабинет министров - 547 569 евро, Конституционный суд - 445 020 евро, Госконтроль - 329 928 евро, Бюро омбудсмена - 37 103 евро.

В 2020 году министерства хотят получить на приоритетные меры дополнительно 1,4 млрд евро, в 2021 году - 1,8 млрд евро.

По прогнозам, фискальное пространство в 2019 году составит минус 45,2 млн евро, в 2020 году - минус 37,8 млн евро, а в 2021 году станет положительным - 3,2 млн евро.

В соответствии с утвержденным правительством графиком подготовки бюджета, министерства должны были до 1 августа подать предложения о приоритетных мерах и необходимом для их выполнения финансировании.