На места депутатов Сейма претендует 1470 кандидатов (5)

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Политика | 7 августа 2018 года, 20:06

На места депутатов в Сейме 13-го созыва претендуют 1470 кандидатов, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Списки кандидатов в ЦИК подали 16 партий и партийных объединений. 68,3% кандидатов - мужчины, средний возраст кандидатов - 46,6 лет.

Самому младшему кандидату 21 год, самому старшему - 88 года.

66,5% кандидатов по национальности - латыши, 27% свою национальность не указали.

37,2% кандидатов живут в Риге, 10 кандидатов не имеют места жительства в Латвии.

7 августа в 18.00 ЦИК закончила прием списков кандидатов в депутаты на выборы 13-го Сейма, которые состоятся 6 октября.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 5
WEll3 часа назад
Странно, что не весь миллион латышей вместе со стариками и младенцами. Всего лишь 1 410 титульных хотят стать сильно богатыми, трепаться и ничего не делать. Класс.
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Ну мля!1 час назад
Сколько же голодных свиней готовы ринуться к корыту. Ничего не умеющих, ничего не делающих, с образованием которое не соответствует . Ещё больше поднять себе зарплаты, и ещё больше украсть. Сейчас начинается предвыборная агитация, в которой будет вылито грязи и повешано лапши на уши избирателей.
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доктор БляБолит2 часа назад
1470 кандидатов..............это претенденты ДАРМОЕДЫ.....НИЧЕГО не делать и получать отличную зарплату плюс разного рода компенсации.
Население Латвии сократилось более чем на треть........спрашивается НАХЕР нам столько депутатов..........сократить на треть.
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