На места депутатов Сейма претендует 1470 кандидатов (5)
Политика | 7 августа 2018 года, 20:06
На места депутатов в Сейме 13-го созыва претендуют 1470 кандидатов, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Списки кандидатов в ЦИК подали 16 партий и партийных объединений. 68,3% кандидатов - мужчины, средний возраст кандидатов - 46,6 лет.
Самому младшему кандидату 21 год, самому старшему - 88 года.
66,5% кандидатов по национальности - латыши, 27% свою национальность не указали.
37,2% кандидатов живут в Риге, 10 кандидатов не имеют места жительства в Латвии.
7 августа в 18.00 ЦИК закончила прием списков кандидатов в депутаты на выборы 13-го Сейма, которые состоятся 6 октября.
Фото: flickr.com/Saeima
Население Латвии сократилось более чем на треть........спрашивается НАХЕР нам столько депутатов..........сократить на треть.