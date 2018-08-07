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На места депутатов в Сейме 13-го созыва претендуют 1470 кандидатов, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Списки кандидатов в ЦИК подали 16 партий и партийных объединений. 68,3% кандидатов - мужчины, средний возраст кандидатов - 46,6 лет.

Самому младшему кандидату 21 год, самому старшему - 88 года.

66,5% кандидатов по национальности - латыши, 27% свою национальность не указали.

37,2% кандидатов живут в Риге, 10 кандидатов не имеют места жительства в Латвии.

7 августа в 18.00 ЦИК закончила прием списков кандидатов в депутаты на выборы 13-го Сейма, которые состоятся 6 октября.

Фото: flickr.com/Saeima