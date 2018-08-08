Латвия и Украина призвали РФ "аннулировать" независимость Абхазии (50)

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Политика | 8 августа 2018 года, 07:00

Во вторник, 7 августа, министры иностранных дел Латвии, Литвы, Украины и вице-премьер Польши во время визита в Грузию в общем заявлении призвали Россию аннулировать признание "так называемой независимости" Абхазии и Южной Осетии.

Заявление государств приурочено к десятилетию войны между Грузией и Россией в 2008 году. Во время вооруженного конфликта РФ признала сепаратистские регионы Грузии Абхазия и Южная Осетия независимыми. Кроме России независимость территорий признали Науру, Никарагуа и Венесуэла.

Россию призывают "полностью ввести" заключенное в 2008 году соглашение о перемирии и "конструктивно принять участие в женевском процессе международных дискуссий", который был начат в октябре 2008 года для разрешения последствий конфликта в Грузии.

Также Польша, Литва, Латвия и Украина призывают РФ впустить в оккупированные грузинские территории наблюдателей из Европейского союза и международные механизмы наблюдения за правами человека.

"Мы, представители Украины, Латвии, Литвы и Польши прибыли в Грузию, чтобы отметить 10 лет с проявления Россией военной агрессии и заверить о нашей несгибаемой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении политиков четырех стран.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович указал, что таким образом государства хотят "обратить внимание на первый случай военной агрессии, которую соседняя страна проявила по отношению к суверенному государству Европы в послевоенный период истории, а также на нынешнюю оккупацию этой территории".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter опубликовал видео, в котором он заявил, что спустя 10 лет после конфликта Европа стала намного сильнее и намного усерднее борется против российской агрессии.

"Мы должны помнить о том, что Латвия не неудавшаяся страна. Мы должны усиливать нашу оборону. Мы должны помнить, что у нас есть друзья в Европе, Грузии, Украине и Молдове. Но там в России у нас друзей нет", - отметил Ринкевич.

Представители четырех стран также посетили административную линию демаркации между Грузией и Южной Осетией.

Фото: flickr.com/Peter Ashton

Комментарии 50
2 часа назад
Свою независимость уже аннулировали, взялись за чужие государства.
6
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Ага2 часа назад
А абхазы и осетинцы призовут анулировать независимость Латвии и Украины.
2
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Здесь читаем, а здесь рыбу заворачивали2 часа назад
А про военную агрессию Грузии против Цхинвала , уже вроде бы все забыли ...
Не погони Россия Грузию, имели бы сейчас и на тех территориях « Донецк».
4
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