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Во вторник, 7 августа, министры иностранных дел Латвии, Литвы, Украины и вице-премьер Польши во время визита в Грузию в общем заявлении призвали Россию аннулировать признание "так называемой независимости" Абхазии и Южной Осетии.

Заявление государств приурочено к десятилетию войны между Грузией и Россией в 2008 году. Во время вооруженного конфликта РФ признала сепаратистские регионы Грузии Абхазия и Южная Осетия независимыми. Кроме России независимость территорий признали Науру, Никарагуа и Венесуэла.

Россию призывают "полностью ввести" заключенное в 2008 году соглашение о перемирии и "конструктивно принять участие в женевском процессе международных дискуссий", который был начат в октябре 2008 года для разрешения последствий конфликта в Грузии.

Также Польша, Литва, Латвия и Украина призывают РФ впустить в оккупированные грузинские территории наблюдателей из Европейского союза и международные механизмы наблюдения за правами человека.

"Мы, представители Украины, Латвии, Литвы и Польши прибыли в Грузию, чтобы отметить 10 лет с проявления Россией военной агрессии и заверить о нашей несгибаемой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении политиков четырех стран.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович указал, что таким образом государства хотят "обратить внимание на первый случай военной агрессии, которую соседняя страна проявила по отношению к суверенному государству Европы в послевоенный период истории, а также на нынешнюю оккупацию этой территории".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter опубликовал видео, в котором он заявил, что спустя 10 лет после конфликта Европа стала намного сильнее и намного усерднее борется против российской агрессии.

"Мы должны помнить о том, что Латвия не неудавшаяся страна. Мы должны усиливать нашу оборону. Мы должны помнить, что у нас есть друзья в Европе, Грузии, Украине и Молдове. Но там в России у нас друзей нет", - отметил Ринкевич.

Apmeklējot Gruzijas un Dienvidosetijas administratīvo demarkācijas līniju Odzisi, vēlreiz apliecināju Latvijas nelokāmo atbalstu Gruzijas teritoriālai nedalamibai, bet ir trīs lietas, kas svarīgas Latvijai pic.twitter.com/mXAP6DX4Ux — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 7, 2018

Представители четырех стран также посетили административную линию демаркации между Грузией и Южной Осетией.

Фото: flickr.com/Peter Ashton