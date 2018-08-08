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Россия может использовать инцидент со случайно выпущенной испанским истребителем Eurofighter в воздушном пространстве Эстонии ракетой, чтобы поднять шум и опять попытаться напомнить об угрозе, которую представляют собой размещенные около границ РФ силы НАТО. Об этом президент Латвии Раймонд Вейонис заявил после сегодняшней встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Латвийская сторона проинформирована об инциденте, который подтверждает большое значение человеческого фактора в любых ситуациях, отметил он.

Произошедшее еще раз подтверждает, что, осуществляя любые действия, особенно с использованием военной техники, люди должны быть очень ответственными, подчеркнул Вейонис.

Как сообщалось ранее, 7 августа в 15.44 на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". У ракеты активизирован режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд все же приземлился на землю.

Фото: flickr.com/saeima