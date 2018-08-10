Жеребьевка списков: первым на выборах Сейма будет Русский союз, 13-м - "Новое Единство" (6)
Первый порядковый номер на предстоящих 6 октября выборах Сейма на состоявшейся сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) жеребьевке достался списку кандидатов Русского союза Латвии.
Под вторым номером в выборах будет участвовать Новая консервативная партия, под третьим - Партия действия, под четвертым - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.
Пятый номер достался списку партии "Прогрессивные", шестой - Центристской партии.
Седьмой порядковый номер получило объединение партий "ЛСДРП/ХДС/ЧСЛ", восьмой - партия "No sirds Latvijai", девятый - "Согласие", 10-й - объединение "Для развития/За!".
Список Латвийского объединения регионов будет участвовать в выборах под 11-м номером, список "Латышских националистов" - под 12-м, список объединения партий "Новое Единство" - под 13-м.
14-й номер достался партии "За альтернативу", 15-й - "KPV LV", 16-й - Союзу "зеленых" и крестьян.
Ну и мирных натовских ракет на крышу вашему дому.))))