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Первый порядковый номер на предстоящих 6 октября выборах Сейма на состоявшейся сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) жеребьевке достался списку кандидатов Русского союза Латвии.

Под вторым номером в выборах будет участвовать Новая консервативная партия, под третьим - Партия действия, под четвертым - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Пятый номер достался списку партии "Прогрессивные", шестой - Центристской партии.

Седьмой порядковый номер получило объединение партий "ЛСДРП/ХДС/ЧСЛ", восьмой - партия "No sirds Latvijai", девятый - "Согласие", 10-й - объединение "Для развития/За!".

Список Латвийского объединения регионов будет участвовать в выборах под 11-м номером, список "Латышских националистов" - под 12-м, список объединения партий "Новое Единство" - под 13-м.

14-й номер достался партии "За альтернативу", 15-й - "KPV LV", 16-й - Союзу "зеленых" и крестьян.