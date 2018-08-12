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Проживающих за границей латышей беспокоят предстоящие выборы в Сейм, заявила в интервью агентству LETA председатель правления Общества свободных латышей мира (ОСЛМ) Кристине Саулите.

По ее словам, предстоящие выборы могут значить очень большие политические перемены в Латвии. Саулите допустила, что диаспора заметно обеспокоена этим, поскольку нынешнее государство делает недостаточно большие шаги в развитии демократического общества и до сих пор не может справиться с коррупцией.

По ее словам, в Латвии слишком много времени и энергии уделяется строительству бюрократии , что не дает ни обществу, ни стране расти и развиваться.

Саулите призналась в том, что диаспора хотела бы сменить "старые" политические силы на "новые". Также проживающие за границей латыши обеспокоены тем, что к власти могут прийти прокремлевские политики.

"Конечно, ничего нельзя поменять за один день, но мы все читаем, что известные партии, которые у власти уже долгое время, все больше впадают в стагнацию и отдаляются от западных ценностей. Во-вторых, все и так знают и ни для кого не секрет, что существуют дружественные России партии, влияние которых очень заметно и это беспокоит", - отметила Кристине Саулите.

Фото: flickr.com/American Latvian Association