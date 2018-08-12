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Министерство иностранных дел (МИД) Латвии предложило внести 300 000 евро в чрезвычайный трастовый фонд Евросоюза, чтобы способствовать решению основных проблем со стабильностью и нелегальной миграцией в Африке.

В аннотации к распорядительному проекту МИД указано, что на данный момент финансирование трастового фонда ЕС составляет 3,39 млрд евро, что на 15% больше чем в 2016 году.

Европейская Комиссия призвала членов Евросоюза до октября 2019 года разместить по крайней мере 50 000 граждан стран "третьего мира". Однако поскольку у Латвии нет возможности провести дополнительное размещение беженцев и, учитывая поток нелегальной миграции в страны Евросоюза и рост числа беженцев из африканских стран, Латвия должна оказать финансовую поддержку трастовому фонду Евросоюза в 2018 году, сделав взнос.

МИД указывает, что таким образом Латвия будет солидарно участвовать в урегулировании потока миграции.

"Учитывая, что главный поток мигрантов в Европу идет через центральную часть Средиземного моря, где транзитным государством для них является Ливия, самые неотложные финансовые нужды фонда связаны с введением соответствующих мероприятий в Ливии и соседних странах. По этой причине вложение в трастовый фонд следует направить именно региону Северной Африки", - объясняется в аннотации.

В 2015 году Латвия внесла на эти нужды 50 000 евро, а в 2017 году выплатила 250 000 евро.

Чрезвычайный трастовый фонд Еврособза для оказания помощи африканским странам в урегулировании миграционного кризиса был создан в ноябре 2015 года во время проходившего на Мальте саммита по миграции, отмечает МИД.

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