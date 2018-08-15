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Такой расклад сил в правительстве, как "Согласие" с какой-то новой, неопытной политической партией, был бы опасен для Латвии. Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказал премьер-министр Марис Кучинскис, на предстоящих выборах Сейма возглавляющий список кандидатов Союза "зеленых" и крестьян (СЗК).

СЗК и он сам не возглавят такое правительство, в которое вошла бы партия "Согласие", вновь подчеркнул Кучинскис.

Он призвал довериться нынешним правящим партиям.

"Нельзя обещать избирателям невесть что, ведь в отличие от популистов свои обещания надо будет выполнить. Увы, люди имеют обыкновение верить в чудеса, а через полгода разочаровываться",- сказал премьер.

В следующем правительстве он непременно хотел бы видеть по меньшей мере трех нынешних министров, представляющих СЗК: Анду Чакшу в должности министра здравоохранения, Раймонда Бергманиса в должности министра обороны и Яниса Дуклавса в должности министра земледелия.

Фото: flickr.com/photos/EU2017EE