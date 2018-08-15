Премьер призвал на выборах довериться правящим партиям (30)

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Политика | 15 августа 2018 года, 10:42

Такой расклад сил в правительстве, как "Согласие" с какой-то новой, неопытной политической партией, был бы опасен для Латвии. Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказал премьер-министр Марис Кучинскис, на предстоящих выборах Сейма возглавляющий список кандидатов Союза "зеленых" и крестьян (СЗК).

СЗК и он сам не возглавят такое правительство, в которое вошла бы партия "Согласие", вновь подчеркнул Кучинскис.

Он призвал довериться нынешним правящим партиям.

"Нельзя обещать избирателям невесть что, ведь в отличие от популистов свои обещания надо будет выполнить. Увы, люди имеют обыкновение верить в чудеса, а через полгода разочаровываться",- сказал премьер.

В следующем правительстве он непременно хотел бы видеть по меньшей мере трех нынешних министров, представляющих СЗК: Анду Чакшу в должности министра здравоохранения, Раймонда Бергманиса в должности министра обороны и Яниса Дуклавса в должности министра земледелия.

Фото: flickr.com/photos/EU2017EE

Комментарии 30
В очередь,в очередь сукины дети...3 часа назад
Конечно,латыш голосуй за правящих и ты получишь счастливое будущее в виде убитой медицины,постоянных реформ образования,ростущих налогов и прочих акцизов,удорожания всего и вся,тебя осчастливят нищенскими зарплатами и пенсиями,для тебя скупят весь военнй хлам не нужный странам хозяевам,для тебя расчистят новые гектары городских и сельских кладбищь,ты будешь со страхом постоянно смотреть в окно,не появился ли том Путин и т.д и т.п.Зато ты будешь в своём телевизоре видеть довольные, лоснящиеся лица своих избранников и читать про их новые виллы,яхты,машины,любовниц.Не подведи их,латыш.
1
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аиш3 часа назад
Ха-ха-ха! Баранов опять на мясобойню поведут!
2
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Политик3 часа назад
И вас снова кинут
3
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