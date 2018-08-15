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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила информацию о возможном несоответствии требованиям закона о выборах нескольких кандидатов в депутаты, сообщил председатель ЦИК Арнис Цимдарс.

На основе официальных заключений, полученных от информационного центра Министерства внутренних дел (МВД), ЦИК может рассмотреть вопрос об исключении этих кандидатов из списков.

Цимдарс отметил, что пока не будет называть конкретных имен, потому что вначале планируется уведомить об этом самих кандидатов, а также убедиться в том, что предоставленная МВД информация по-прежнему актуальна.

Имена кандидатов, которые будут вычеркнуты из списков, станут известны на заседании ЦИК, которое, как планируется, состоится в пятницу, 17 августа.