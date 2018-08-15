Некоторых кандидатов в депутаты могут не допустить до выборов (6)
Политика | 15 августа 2018 года, 21:19
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила информацию о возможном несоответствии требованиям закона о выборах нескольких кандидатов в депутаты, сообщил председатель ЦИК Арнис Цимдарс.
На основе официальных заключений, полученных от информационного центра Министерства внутренних дел (МВД), ЦИК может рассмотреть вопрос об исключении этих кандидатов из списков.
Цимдарс отметил, что пока не будет называть конкретных имен, потому что вначале планируется уведомить об этом самих кандидатов, а также убедиться в том, что предоставленная МВД информация по-прежнему актуальна.
Имена кандидатов, которые будут вычеркнуты из списков, станут известны на заседании ЦИК, которое, как планируется, состоится в пятницу, 17 августа.
Началась предварительная зачисточка потихонечку,Затем появится угроза русских хакеров и у власти опять старые лмца и новые в старой обертке с той же политмкой,растущей экономикой и многоиысячной армией дармоедов-чиновников и непонятно куда девающихся 9 млрд.евро из бюджета.
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такое ощущение, что вы бредите.
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Задолбали эти выборы идиотов. Сегодня еду на лексусе и весь общ транспорт в риге сзади с рожами ушакова и остальных крыс.
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