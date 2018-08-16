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Сразу двое известных с советского времени латышей в течение последних дней высказались на актуальные политические темы, пишет в своей авторской колонке на страницах газеты Latvijas Avīze публицист Франк Гордонс. Речь идет о певице Лайме Вайкуле и российском политике латвийского происхождения, экс-депутате Госдумы РФ Викторе Алкснисе.

Лайма Вайкуле и Виктор Алкснис: оба в известной мере являются реликтами СССР, пишет Гордонс. Вайкуле 64 года и пик ее славы пришелся на 80-е годы. Алкснис даже в те годы казался партийной номенклатуре "нашей республики" слишком догматичным. "Черный полковник" даже был готов к кровопролитию, лишь бы сохранить влияние Москвы над Латвией, отмечает публицист. Теперь эти два человека, два выходца из Латвии высказали свое мнение по актуальным темам.

Далее Гордонс напоминает о недавнем вызвавшем большой резонанс заявлении Вайкуле о том, что она не станет выступать в Крыму, так как "европейцам это запрещено". Автор колонки приводит слова Вайкуле, которая говорит, что не испытывает ностальгии по СССР.

Совсем другое дело – Виктор Алкснис, пишет Гордонс.

"Он по-прежнему называет себя латышом, хотя его заявления, опубликованные на портале zavtra.ru, настолько бредовые, что даже Жданок, Гапоненко и Гирс на его фоне кажутся умеренными", - указывает публицист.

Уже в заголовке Алкснис заявляет: "Прибалтика вернется в Россию". Как уверяет латыш "с российским имперским мышлением" Алкснис, без русских сегодняшней латышской нации не существовало бы. Потому что "именно русские после победы в Северной войне в 1721 году вместо геноцида или ассимиляции начали отправлять крестьянских детей латышских племен в лучшие российские вузы, именно русские издали первую газету на латышском языке в 1861 году в Санкт-Петербурге". Далее Алкснис пишет, что русские открыли первый театр и первую в Риге картинную галерею.

В заключении, которое Гордонс называет совершенно бредовым, Алкснис пишет, что именно русские к середине ХIХ века создали латышскую нацию.

"И я понимаю, что рано или поздно моему народу придется отвечать за это перед русским народом. И я молю Бога, чтобы русские проявили свою "русскость", простив неразумных", - приводит LA слова Алксниса.

Два советских реликта латышского происхождения, но какой кричащий контраст, заключает автор колонки.

Напомним, в ходе недавней пресс-конференции перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым вне зависимости от размера гонорара, так как европейцам "это запрещено". В России негативно отреагировали на слова Вайкуле, крымские политики пригрозили внести певицу в список врагов полуострова, а сенатор Франц Клинцевич анонсировал возможные проблемы для Вайкуле и на остальной территории России, если она соберется туда на гастроли. Некоторые коллеги также осудили слова певицы.

Позднее Вайкуле заявила, что готова выступить в Крыму даже бесплатно, но лишь после того, как будут отменены все санкции в отношении России, которые были введены в связи с присоединением полуострова.

Фото: Mixnews, aif.ru