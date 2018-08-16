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Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам Европейского союза Дональду Туску, Антонио Таяни, Жану-Клоду Юнкеру и Федерике Могерини обращение, в котором содержится призыв оказать давление на власти России с целью немедленного освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова и других украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политически мотивированным обвинениям. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Эстонии.

Обращение подписали 18 депутатов парламентов балтийских государств и Европейского парламента.

Более 90 дней назад Олег Сенцов объявил голодовку. В настоящий момент его состояние описывается как катастрофическое, указано в обращении. Власти запретили ему вести переписку, встречаться с независимыми наблюдателями и отказали в адекватной медицинской помощи, пишут балтийские депутаты. По их словам, без скорейшего вмешательства международной общественности может возникнуть ситуация, аналогичная случаю Сергея Магнитского.

Сенцов, поддержавший протесты Евромайдана и выступавший против аннексии Крыма, был арестован Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации у себя дома, в Симферополе, 10 мая 2014 года. Более года он ожидал в Москве судебного разбирательства. Прокурор потребовал для Сенцова, обвиненного в совершении террористических актов, 23 лет лишения свободы. В конечном итоге он был приговорен к 20 годам тюрьмы. Наказание украинец отбывает в Якутии. С 14 мая заключенный под стражу Сенцов проводит голодовку.

Фото: flickr.com/Hsnews Us