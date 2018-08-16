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Четыре кандидата в депутаты Сейма 13-го созыва - Ромуалд Мацулевич (NSL), Артур Малта ("За альтернативу"), Юрис Струшелс ("ЛСДРП/ХДС/ЧСЛ") и Арвид Улме (СЗК), возможно, были агентами КГБ Латвийской ССР.

Такую информацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) предоставил Центр документирования последствий тоталитаризма, сообщила руководитель информационного отдела ЦИК.

Этим кандидатам не запрещено баллотироваться на выборах в Сейм, но информация об их возможном сотрудничестве с КГБ должна быть указана в сведениях о кандидатах.

ЦИК получила от информационного центра МВД и Центра документирования последствий тоталитаризма результаты проверки всех 13 зарегистрированных на выборы Сейма списков кандидатов в депутаты.

Завтра, 17 августа, в 11.00 на улице Смилшу, 4 в Риге состоится заседание ЦИК, на котором будет решаться вопрос об исключении из списков шести из восьми кандидатов, на которых могут распространяться установленные законом о выборах Сейма ограничения.

Вопрос об исключении из списка кандидатов в депутаты лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок, которая действовала в Компартии Латвии после 13 января 1991 года, ЦИК планирует рассмотреть на следующей неделе, после ознакомления с дополнительной информацией, запрошенной у Полиции безопасности и Бюро по защите Сатверсме.