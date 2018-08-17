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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу решила исключить из списков кандидатов в депутаты 13-го Сейма семерых судимых кандидатов, решение в отношении еще одного кандидата отложено до следующего заседания, сообщили в ЦИК.

ЦИК получила от информационного центра МВД сведения о несоответствии нескольких кандидатов требованиям закона о выборах Сейма.

Из списков кандидатов исключены два кандидата Партии действия - Айвар Заблоцкис и Николай Железняков, два кандидата партии "За альтернативу" - Зигфрид Лайцанс и Валдис Таупманис, кандидат Латвийского объединения регионов Эдгар Круминьш, кандидат партии "Прогрессивыне" Катрина Брандала и кандидат Латвийской центристской партии Айвар Силиниекс.

Решение относительно кандидата партии No sirds Latvijai Евгения Садовского отложено до следующего заседания ЦИК, которое состоится 21 августа, для уточнения предоставленной о нем информации.

Центр документирования последствий тоталитаризма известил ЦИК о том, что четыре кандидата в депутаты Сейма 13-го созыва - Ромуалд Мацулевич (NSL), Артур Малта ("За альтернативу"), Юрис Струшелс ("ЛСДРП/ХДС/ЧСЛ") и Арвид Улме (СЗК), возможно, были агентами КГБ Латвийской ССР.

Этим кандидатам не запрещено баллотироваться на выборах в Сейм, но информация об их возможном сотрудничестве с КГБ должна быть указана в сведениях о кандидатах.

Вопрос об исключении из списка кандидатов в депутаты лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок, которая действовала в компартии Латвии после 13 января 1991 года, ЦИК планирует рассмотреть на следующей неделе, после ознакомления с дополнительной информацией, запрошенной у Полиции безопасности и Бюро по защите Сатверсме.