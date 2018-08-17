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Политические партии в своих предвыборных программах проявляют ответственное отношение к бюджету и понимание фискальных рисков. Такой вывод сделал Совет по фискальной дисциплине (СФД) в ходе опроса партий.

В опросе участвовали Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, "No sirds Latvijai" (NSL), "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян, "Согласие", "Прогрессивные" и "Новое Единство". Активнее в опросе участвовали новые партии.

В ходе опроса партиям предстояло заполнить таблицу, представив предложения по расходам и доходам бюджета, которые сравнивались с так называемым базовым сценарием.

Партии предлагают создать бюджетный резерв, сократить размер долга. Планы партий в отношении взимания налогов немного отличаются. Приоритетными расходами бюджета партии назвали социальную защиту, образование и здравоохранение. Больше всего увеличить расходы бюджета предлагают NSL, "Для развития/За!" и "Прогрессивные".

Как отметил руководитель СФД Янис Платайс, целью опроса было не поставить партиям отметки, а дать возможность изложить свои планы относительно госбюджета на последующие четыре года.

"СФД не хочет никого критиковать, а оценить эти данные должны политологи", - добавил он.