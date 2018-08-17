Предвыборным обещаниям партий дали экономическую оценку (1)

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Политика | 17 августа 2018 года, 17:46

Политические партии в своих предвыборных программах проявляют ответственное отношение к бюджету и понимание фискальных рисков. Такой вывод сделал Совет по фискальной дисциплине (СФД) в ходе опроса партий.

В опросе участвовали Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, "No sirds Latvijai" (NSL), "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян, "Согласие", "Прогрессивные" и "Новое Единство". Активнее в опросе участвовали новые партии.

В ходе опроса партиям предстояло заполнить таблицу, представив предложения по расходам и доходам бюджета, которые сравнивались с так называемым базовым сценарием.

Партии предлагают создать бюджетный резерв, сократить размер долга. Планы партий в отношении взимания налогов немного отличаются. Приоритетными расходами бюджета партии назвали социальную защиту, образование и здравоохранение. Больше всего увеличить расходы бюджета предлагают NSL, "Для развития/За!" и "Прогрессивные".

Как отметил руководитель СФД Янис Платайс, целью опроса было не поставить партиям отметки, а дать возможность изложить свои планы относительно госбюджета на последующие четыре года.

"СФД не хочет никого критиковать, а оценить эти данные должны политологи", - добавил он.

Комментарии 1
Patriot9 минут назад
Tagad pirms vèlèsanàm ari Saskana mèģina izskatities mèrena un lojàla, tacu mès latviesi lieliski atceramies gan krievu valodas referendumu, gan Krieviju atbalstosos balsojumus, gan priecàsanos par Krimas okupàciju. Lai gan pèdèjà laikà Usakovs kluvis mèrenàks, tacu atceramies vina retoriku ar Valsts Valodas centru un regulàros braucienus uz Maskavu.
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