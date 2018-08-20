Ziņo KNAB: латвийцы 400 раз пожаловались на предвыборную агитацию (+ОПРОС) (8)

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Политика | 20 августа 2018 года, 11:30

С 20 июля, когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) представило мобильное приложение Ziņo KNAB!, через приложение получено более 400 сообщений о возможных нарушениях в предвыборной агитации, сообщается на портале бюро.

Люди в основном информировали об агитации в фейсбуке, например, отправляли скриншоты с оплаченной политической рекламой.

Приложение KNAB можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play. Период предвыборной агитации длится в Латвии с 9 июня по 6 октября.

Скриншот с сайта Knab.gov.lv

Комментарии 8
Патриот 1 час назад
Только от упоминания о правительственной банде КНАБ, начинает тошнить.
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Патриот 21 минуту назад
Во чмошники повылазили, а то прямо скучно без вас. Интересно наблюдать на сколько может быть тупой, отмороженной особью ‘’ до человека вы далеко не дотягиваете’’ создание не божье по 100 бальной шкале. Пока оценка -100. Не позорьте мою страну и свою нацию.
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Latviešu Patriots55 минут назад
Tas labi, drīz pēc tevis ieradīsies!:)))
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