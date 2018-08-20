Политика |

С 20 июля, когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) представило мобильное приложение Ziņo KNAB!, через приложение получено более 400 сообщений о возможных нарушениях в предвыборной агитации, сообщается на портале бюро.

Люди в основном информировали об агитации в фейсбуке, например, отправляли скриншоты с оплаченной политической рекламой.

Приложение KNAB можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play. Период предвыборной агитации длится в Латвии с 9 июня по 6 октября.

Скриншот с сайта Knab.gov.lv