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В среду, 22 августа, в 16 часов в фойе театра "Дайлес" пройдет презентация книги о Солвите Аболтине "Varēt" ("Мочь"), сообщает Nra.lv.

Авторами книги являются Юрис Лоренцс, Эгилс Зирнис, Марис Зандерс, Анете Консте и Ивар Иябс, редактор - Арвис Колманис. Каждый автор написал об одном из этапов в политической карьере Аболтини, а также поговорил с самой героиней повествования. В книге также будут опубликованы фотографии Аболтини разных лет и ее собственное заключение о том, почему эта книга должна была быть написана.

"Когда я согласилась на разговор с журналистами, которые пишут книгу о значимом этапе моей жизни, я отлично понимала, что не будет ни политическими мемуарами, ни беспристрастной оценкой того, что я сделала как министр, руководитель партии или спикер Сейма. Это субъективный взгляд на события, которые определяют часть истории Латвии", - рассказала Аболтиня.

Она также выразила надежду, что книга поможет лучше понять латвийскую политическую историю и увидеть то, что находилось в тени "громких криков и раздутых скандалов".

Напомним, в декабре 2017 года Аболтиня сложила мандат депутата Сейма, в феврале 2018 года она начала работу на должности директора европейского департамента Министерства иностранных дел в дипломатическом ранге советника, а в июле стала послом Латвии в Италии.