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Профсоюз работников образования и науки должны с пониманием относиться к правительству, считает премьер-министр Марис Кучинскис. В интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT он отметил, что график повышения зарплат для педагогов будет утвержден, но профсоюз должен проявить терпение.

"Я призываю к вопросу о зарплатах относиться с пониманием, потому что деньги на зарплаты нужно искать и для других. У нас в очереди с пикетами и требованиями стоят спортсмены, сотрудники структур внутренних дел, а также представители других профессий", — сказал Кучинскис, заверив, что запланированный график роста зарплат для учителей будет реализован.

Ранее министр образования Карлис Шадурскис заявил, что за два года достигнут исторический самый высокий рост зарплат учителей, поскольку на эти нужды было направлено более 60 млн евро.

Тем временем профсоюз рассматривает возможность проведения в сентябре акции протеста против того, что государство не решает поставленные профсоюзом вопросы.

Педагоги ожидают графика повышения зарплат, а принятое Кабинетом министров решение о выделении 1,4 млн евро на доплаты педагогам, по их мнению, принято "лишь для отвода глаз".