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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вычеркнула Татьяну Жданок из списка кандидатов в депутаты от Русского союза Латвии в 13-й Сейм.

В распоряжении ЦИК имеется постановление суда, которое подтверждает, что Жданок участвовала в деятельности коммунистической партии Латвии после 13 января 1991 года, и на нее распространяется установленный в законе о выборах в Сейм запрет баллотироваться.

С учетом указания Конституционного суда о том, что каждый такой случай нужно рассматривать индивидуально, чтобы убедиться, что лицо своей деятельностью по-прежнему угрожает независимости Латвии и принципам правового государства, ЦИК запросил дополнительной информации у Полиции безопасности и Бюро по защите Сатверсме.

Ранее ЦИК уже исключил из партийных списков семерых кандидатов.