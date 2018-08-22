Эстония и Латвия намерены взыскать ущерб за советскую оккупацию (31)

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Политика | 22 августа 2018 года, 07:20

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс заявили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за советскую оккупацию, говорится в заявлении двух министров, распространенном во 21 августа пресс-службой министерства юстиции Эстонии.

Правительства Эстонии и Латвии во вторник провели в здании Национальной библиотеки в Риге первое совместное заседание, посвященное столетию обоих государств.

В подписанном после заседания правительств заявлении сообщается, что оба государства придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства в Эстонии и Латвии.

"В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза", — говорится в сообщении эстонского минюста.

Министр Рейнсалу ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права. Министр Расначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть предприняты по этой проблеме на уровне ООН.

Источник: РИА Новости
Комментарии 31
Ж2 часа назад
Нового ничего.А спросить хочу,вот что:а работать,не пробовали?Говорят помогает,и безденежье сгладить,и отвлечь,от брендовых идей!Попробуйте!Может заводик,какой,может фабрику.Людишкам и работу дать,и налоги стране,а там глядишь и из-за бугра начнут обратно съезжатся.А там,на сытый желудок,и поплясать можно,до упаду.
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Фант2 часа назад
Как бы не пришлось после всех подсчётов остаться в неоплаченом долгу перед Россией!!
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Krievija2 часа назад
Ну почему не заплатим,сейчас ширинку расстегну и можете налетать:))
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