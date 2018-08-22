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Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) закончила ликвидацию зараженных Африканской чумой свиней (АЧС) на свиноферме Druvas Unguri, сообщили в ПВС.

В службе указали, что с 4 августа ликвидированы и уничтожены 16 438 животных. Это больше, чем изначально планировалось. ПВС отметила, что в хозяйстве до сих пор продолжаются работы по дезинфекции и уборке.

Ранее сообщалось, что в начале августа в хозяйстве Druvas Unguri была зарегистрирована самая крупная вспышка АЧС у домашних свиней в Латвии со времен первой эпидемии в 2014 году.

Фото: pixabay.com