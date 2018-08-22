Завершилась ликвидация инфицированных АЧС свиней (9)
Политика | 22 августа 2018 года, 15:30
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) закончила ликвидацию зараженных Африканской чумой свиней (АЧС) на свиноферме Druvas Unguri, сообщили в ПВС.
В службе указали, что с 4 августа ликвидированы и уничтожены 16 438 животных. Это больше, чем изначально планировалось. ПВС отметила, что в хозяйстве до сих пор продолжаются работы по дезинфекции и уборке.
Ранее сообщалось, что в начале августа в хозяйстве Druvas Unguri была зарегистрирована самая крупная вспышка АЧС у домашних свиней в Латвии со времен первой эпидемии в 2014 году.
Фото: pixabay.com
Esmu slims.Man ir šizofrēnija.Es mīlu Krieviju
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Latvijas ekonomika attīstās! Dzīves līmenis lēnām aug!
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то,что в латвии умеют разорять и уничтожать ,мы убедились за 27 лет.а вот создавать не научились
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