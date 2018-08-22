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Россия не собирается вести разговор о компенсациях за "советскую оккупацию", о которых заявили в Эстонии и Латвии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе — мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", — отметил Песков.

Он также попросил не забывать о вкладе Советского Союза в развитие прибалтийских республик.

Накануне главы Минюста Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс заявили, что намерены добиваться от Москвы выплаты компенсации за "советскую оккупацию". Они поделились друг с другом планом действий по этому вопросу, в том числе на уровне ООН.

Власти прибалтийских республик и раньше обсуждали вопрос о компенсации за "советскую оккупацию". Так, три года назад министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о координации действий по предъявлению России требований о возмещении "советского оккупационного ущерба".

При этом Таави Рыйвас, который тогда был премьер-министром Эстонии, заявил, что подписание меморандума было личным решением Рейнсалу. Не поддержала выставление иска к России и Марина Кальюранд, возглавлявшая тогда МИД.